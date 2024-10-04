أحمد سليمان: جمهور الزمالك وراء تألق السعيد.. وصرفنا مستحقات اللاعبين كاملة

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن تتويج الفريق بكأس السوبر الإفريقي يعيد الفريق الأبيض إلى المكانة الطبيعية، مشيرًا إلى أن اللاعبين قدموا مستوى جيد في ظل ضغوط عصبية كبيرة خلال اللقاء، مبديا سعادته بالحالة التي يعيشها جمهور القلعة البيضاء عبر السوشيال ميديا والاحتفال المستمر بالبطولة، مؤكدا أنه سعيد بعدم التجاوز مطلقًا في حق جماهير الأهلي.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "لم يحدث تجاوز مطلقا من أي شخص ينتمي للنادي الأهلي، والجمهور الزمالكاوي أيضا لا يتجاوز في حق النادي المنافس وهذه هي الرياضة في النهاية، كل طرف يفرح ويسعد لانتصار فريقه فقط".

وأضاف: "حسين لبيب رئيس النادي، طلب من أسرتي والأطباء سفري مع البعثة للسعودية، والأجواء كانت جيدة واللاعبين والجهاز الفني كان لديهم رغبة كبيرة في تحقيق اللقب، والأجواء كانت توحي بالفوز لذلك قرر أعضاء المجلس أيضا التوجه للسعودية ومساندة الفريق، وأحمد حمدي وعبدالشافي والونش كانوا معنا أيضا، والجميع كان لديه ثقة في تحقيق البطولة".

وواصل: "مجلس الإدارة حريص على توفير كل الظروف الجيدة للجهاز الفني، وقمنا بصرف كل مستحقات اللاعبين، وممدوح عباس ومحبي النادي قاموا بمساندة النادي، وتم توفير كل شئ للاعبين، والحالة المعنوية لكل عناصر الفريق كانت جيدة، وجوميز طلب صرف مستحقات اللاعبين بالكامل وهو ما حققناه بالفعل".

وأكمل: "مجلس الإدارة والجماهير والجهاز الفني واللاعبين منظومة كاملة وأساسها جمهور النادي، والذي دعم الفريق بقوة، وبعضهم سافر مسافات كبيرة من أجل دعم اللاعبين في السوبر الإفريقي، وتلك الأجواء تشبه ما حدث في 94، ولو كنا فتحنا ملعب حلمي زامورا كان سيمتلئ عن أخره".

وزاد: "جماهير الزمالك منذ قدوم عبدالله السعيد وهي تدعمه، واللاعب شاهد حب غير طبيعي من الجميع، وهو الأمر الذي كان فارقا في مستواه مؤخرا، وهذا ما يميز الأندية الشعبية، دعم الجمهور وراء تألق اللاعب الذي ذهب للجماهير بعد اللقاء.. وعبدالله السعيد حالة خاصة ولازال أمامه الكثير لتقديمه للفريق، وتألق بشكل واضح في المباراة السابقة وله دور كبير داخل المستطيل الأخضر، ورأيي الشخصي أن جمهور الزمالك فرق كثيرا معه، وعبدالله لعب 4 سنوات في بيراميدز لم يقدم نفس المستوى".