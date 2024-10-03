الونش فى ألمانيا وتحديد موعد عودته لتدريبات الزمالك

وصل إلى ألمانيا قادما من دولة الإمارات العربيه المتحده محمود حمدى الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإجراء فحوصات أخيره فى أحد المراكز العلاجيه بمدينة ميونخ لدى الطبيب الذى أجرى له منذ عدة أشهر جراحة الرباط الصليبي حتى يحدد موعد عودته إلى التدريبات الجماعيه مع الفريق.

وكان الونش قد حرص على السفر مع بعثة الفريق الأول إلى المملكه العربيه السعوديه الأسبوع الماضى بهدف مؤازرة زملائه فى مباراة السوبر الإفريقى والتى فاز بها الفريق الأبيض على حساب منافسه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف.

وحصل فريق الكره بعد العوده من السعوديه على راحه لمدة أسبوع حيث يستأنف تدريباته بعد غدا السبت على ملعب النادى استعدادا للفترة المقبله والتى تبدأ ببطولة السوبر المصري يوم ٢٠ أكتوبر الجاري.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

ويشارك الزمالك في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامته في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي .

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعداداً للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.