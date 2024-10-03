القبض على المتهمين بزراعة مخدر البانجو في الواحات

نجح رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهمين بزراعة مخدر البانجو في أرض بمنطقة الواحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لأجهزة الأمن بالجيزة، تفيد تورط عددا من الأشخاص في زراعة مساحة أرض بمخدر البانجو.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وتم التحفظ على قطعة الأرض المزروعة بالمخدر، تمهيدا للتخلص منه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.