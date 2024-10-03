تأثير إيجابي للرياضة على وظائف الدماغ لكبار السن

أجرى باحثون من العديد من البلدان تجارب مشتركة أثبتت أن الرياضة لها تأثير إيجابي ليس فقط على الحالة البدنية لكبار السن، ولكن أيضا على عمل دماغهم.

توصل العلماء إلى استنتاج مفاده أن الرياضة مفيدة بشكل خاص في سن الشيخوخة، لأنها تساعد على الحفاظ على نشاط الدماغ لفترة أطول.

شارك عدة مئات من المتطوعين المسنين في اختبارات العلماء وخضعوا جميعا لفحص طبي، وبعد ذلك بدأوا في ممارسة الرياضة وخضعوا لاختبارات طبية مرة أخرى ودرس المتخصصون النشاط البدني لكبار السن، وسجلوا الحد الأدنى من البيانات.

خلال اختباراتهم، أكد العلماء على وجود المادة البيضاء. كان المؤشر بنفس القدر من الأهمية هو كمية الأكسجين في الجهاز العصبي المركزي لدى كبار السن وتم أخذ كل هذه المؤشرات في الاعتبار، كما تم تقييم المؤشرات المعرفية لكبار السن قبل وبعد بدء ممارسة الرياضة.

واتضح أن الرياضة لها تأثير إيجابي على قدراتهم المعرفية، كما أنها نشطت مناطق مختلفة في الدماغ البشري بالإضافة إلى ذلك، أتيحت للأشخاص الذين لديهم قدرة أعلى على التحمل في الرياضة أيضا فرصة كبيرة لحل مهام معينة، وإظهار مستوى ممتاز من الذاكرة ورد الفعل.

يلاحظ العلماء أن تأثير الرياضة على القدرات المعرفية لدى الشباب ليس ملحوظا جدا، لأن دماغهم لا يزال يعمل بشكل جيد جدا دون التعرض الإضافي، ومع تقدم العمر يتطلب تحفيزا إضافيا.