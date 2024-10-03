الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

محمد رمضان: سنعمل على ضم بعض الصفقات للأهلي قبل غلق باب القيد

بوابة الوفد الإلكترونية


أكد محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، أن الفريق في حاجة لضم مركزين أو ثلاث مراكز، متمنيًا أن يكون موفقًا في حسم باقي الصفقات، وهناك مكان للاعب اجنبي وأيضا من المزمع التعاقد مع لاعبين محليين.

وقال رمضان عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "علي معلول تاريخه كبير في النادي الأهلي، ونتمنى تعافيه في أسرع وقت، حتى يكون في حساباتنا".

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وأضاف: "اعتذر لجمهور الأهلي عن الخسارة في السوبر الإفريقي، واذكر الجميع أن الفريق حقق نتائج طيبة ومن أفضل النتائج في اخر 24 عاما، وجمهور الأهلي هو المؤثر لرقم 1 في قيمة اللاعبين والجهاز الفني، والمفروض بالنسبة لي في العمل الإداري من الاهتمامات الخاصة بي ارضاء جمهور الأهلي".

وواصل: "جمهور الأهلي حالة خاصة ولديه عزة نفس وحب جارف للنادي، وحبهم لاسم النادي الأهلي أكبر من اي اسم وهو ما يعجبني فيهم بشكل غير عادي".

وأكمل: "طموح عندي لا سقف له ولا حدود، سأحاول أزرع ذلك في اللاعبين وهو موجود لديهم سوف نزيد ذلك، ولكن الأمر يشترط بالاجتهاد والاخلاص، نأخذ بالأسباب والتوفيق من عند الله".

وأتم: "لدينا ارتباطات هامة في السوبر المصري والانتركونتينتال أمام العين الإماراتي وسوف نسعى للظهور بشكل قوي".
 

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