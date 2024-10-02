أسرة ضحية أحمد فتوح تقبلوا واجب العزاء.. تفاصيل

أدي أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، واجب العزاء لأسرة الراحل السيد الشوبكي، الذي راح ضحيته فى حادث بطريق العلمين.

أسرة ضحية أحمد فتوح تقبلوا واجب العزاء

وكتب أشرف عبدالعزيز محامي اللاعب أحمد فتوح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “وجهت اليوم وبصحبتي اللاعب أحمد فتوح إلى أسره المغفور له بإذن الله المرحوم السيد أحمد السيد الشبكي لتقديم واجب العزاء لهم في مصابهم الجلل”

وأضاف محامي فتوح: “وتفضلوا مشكورين بتقبل العزاء من أحمد فتوح”.

وأتم قائلًا: “وأنني أتقدم بخالص الشكر والتقدير لهم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أحمد فتوح ولهم كل الشكر والتقدير والاحترام، وللفقيد العزيز الرحمة وأن يسكنه الله فسيح جناته”.

يذكر إن أحمد فتوح لاعب الزمالك ذهب إلى الأسرة صحبة محاميه، أشرف عبد العزيز، وقدم واجب العزاء في سرية تامة.

وصرحت مصدر للوفد بأن أسرة الراحل تقبلت العزاء من أحمد فتوح، والقضية في طريقها لفصل النهاية.