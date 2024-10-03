محمد رمضان: سأتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي.. وسأضم مساعدين



أكد محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، أنه تم الاتفاق على المهام التي سأقوم بها، والتي تخص التعاقدات وتطبيق اللوائح بالكامل على فريق الكرة، مشيرًا إلى أن مدير الكرة يتواجد على مقاعد البدلاء، لكن لو وصلنا للنظام المطلوب فلا يهم الجلوس على الدكة من عدمه.

وقال رمضان عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "حال الوصول لنظام معين ونجاحه، فلا أهمية قصوى لوجودي على الدكة بجواره، هناك نظام معين في رأسي سوف اتفق مع اللاعبين عليه، وحال النجاح في فرضه فلا أهمية للتواجد على الدكة".

وأضاف: "في تفكيري بالطبع وجود مساعدين معي، لكن الهدف الاول تخطي المرحلة الأولى، والهدف بالنسبة لي وضع نظام متفق عليه، ثم تمهيد الطريق لوجود مساعدين مميزين، وأفضل بالطبع وجود مراحل سنية شابة، وهذا ما نعتاد عليه في النادي الأهلي".

وأكمل: "التعامل مع اللاعبين في الغرف المغلقة فقط، ولا يجوز الاساءة لأي لاعب مطلقا، ولن أسمح بالاساءة لأحد في الاعلام، والحديث مع أي عنصر داخل الفريق يكون في الغرف المغلقة، اعمل من أجل كيان النادي الأهلي فقط، وكل واحد موجود في النادي يجب أن يقدر قيمة النادي، والأهلي صاحب فضل علي أي لاعب، وأنا شخصيًا بعدما انتقلت لصفوفه من الترسانة".

وزاد: "أي لاعب عليه أن يقدر قيمة النادي الأهلي، وهذا اللاعب يجب أن يقدر تواجده في النادي، حتى يحقق الاستمرارية".