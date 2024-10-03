انتشال جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا بأبو النمرس

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، من انتشال جثمان شاب لقى مصرعه غرقًا بمياه النيل بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، وتم التحفظ على بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة غريق بمياه النيل بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة، وبالفحص تبين أنها لشاب لا يحمل أوراق تدل على هويته ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها في واقعة اتهام سمسار بهتك عرض ممرضة بمنطقة الطالبية بعد استدراجها وتخديرها وانتهاك جسدها عدة مرات، حيث أمرت بعرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان عما إذا كانت عذراء وقت ارتكاب الواقعة من عدمه، فضلًا عن تحديد الإصابات التي لحقت بها جراء الواقعة.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بورود بلاغً من ممرضة اتهمت فيه سمسار بالتعدي عليها واغتصابها تحت تأثير المخدر.

وبإجراء التحريات التي أجريت بقيادة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، والعميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، تبين صحة الواقعة و أن المجني عليها ممرضة في العشرينات من عمرها كانت تقيم رفقة والدتها وحدث بينهما خلاف، فقررت ترك الشقة والبحث عن شقة أخرى لاستئجارها.

وأضافت التحريات، أن الفتاة تواصلت مع سمسار وطلبت منه البحث عن شقة لها، فعرض عليها عدة شقق لرؤيتها وذهبت الفتاة معه وأثناء مشاهدتها إحدى الشقق لاستئجارها عرض عليها "عصير" وأصر أن تشربه، ثم شعرت بحالة إعياء وبعدها فقدت الوعي واستيقظت لتكتشف انتهاك المتهم جسدها واغتصابها.

تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية، من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأكد أنه قام بتخدير المجني عليها وتناوب على الاعتداء عليها جنسيًا داخل شقته، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.