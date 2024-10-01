حبس المتهمين بحيازة 10 كيلو جرام آيس في بولاق الدكرور

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها مع 7 متهمين، من بينهم 3 لهم معلومات جنائية بالاتجار في المواد المخدرة " الآيس - البودر"، بحوزتهم ما يقارب ال10 كيلو جرام، في منطقة بولاق الدكرور.

وقررت إرسال عينه من المضبوطات إلى المعمل الجنائي لفحصها، كما أمرت بحبس المتهمين على زمة التحقيقات، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.



البداية أكدتها معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام تشكيل عصابي مكون من 7 عناصر إجرامية، مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور لـ 3 منهم معلومات جنائية، بالإتجار في المواد المخدرة الآيس والبودر، متخذين من دائرة القسم محل سكنهم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم 7،5 كيلو جرام لمخدر البودر و2،5 كيلو جرام لمخدر الآيس و2 فرد محلى وعدد من الطلقات ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.

بلغت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 8،750 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ كاذب.. الداخلية تكشف حقيقة سرقة محول كهرباء بمدخل قرية في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن الزعم بسرقة محول الكهرباء والأسلاك المتواجدة بمدخل إحدى القرى بدائرة مركز شرطة قوص بمحافظة قنا .

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله جملةً وتفصيلاً، وأنه لا يوجد بلاغات أو محاضر محررة فى هذا الشأن ، وأن محول الكهرباء الوارد بالخبر غير مستخدم ويتم تغذية القرية من خلال برج آخر ولا توجد به ثمة أعطال، وبمواجهة القائم على النشر بادعائه الكاذب أقر بذلك .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب، وتولت النيابة العامة التحقيق.