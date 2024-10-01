إصابة 14 شخصا في انقلاب أتوبيس على طريق الرماية

أصيب 14 شخصًا بإصابات بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر انقلاب أتوبيس أعلى الوصلة الجديدة باتجاه منطقة الرماية في محافظة الجيزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الهرم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث انقلاب أتوبيس في اتجاه الرماية ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبيّن انقلاب أتوبيس يُقل 28 راكبًا، ما أسفر عن إصابة 14 شخصًا، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويستمع رجال المباحث لأقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الحادث وتقاصيله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع طفلة وإصابة والدتها أسفل عجلات سيارة مسرعة في بولاق الدكرور

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت والدتها في حادث سير أسفل عجلات سيارة مسرعة في بولاق الدكرور، وتم نقل جثمان المتوفاة إلى المستشفى، وتحرّر محضرٌ بالواقعة.

تلقت غرفة إدارة النجدة بالجيزة بلاغا بوقوع حاجق ووفاة طفلة وإصابة والدتها في أكتوبر، وتبين من التحريات أن ربة منزل تبلغ من العمر 24 عامًا، كانت برفقة طفلتها “بسمة” (3 سنوات)، واصطدمت بهما سيارة ملاكي يقودها طالب عمره 25 عامًا، بسبب تجاوزه السرعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ضحية الستارة.. طالب يختل توازنه ويسقط من الطابق الثالث في الهرم

لقي طالب مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث، عقب اختلال توازنه أثناء تركيب ستارة داخل شقته بالهرم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بسقوط شخص من علو بدائرة القسم بمنطقة الهرم.

وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة طالب في عقده الثاني وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات وسؤال أسرته أفادوا باختلال توازنه وسقوطه أثناء تركيبه ستارة داخل شقته بالطابق الثالث محل سكنهم ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك، ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.