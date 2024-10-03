دفن جثمان عامل سقط من أعلى سلم خشبي بأوسيم

واصلت النيابة العامة بشمال الجيزة، تحقيقاتها في واقعة مصرع عامل سقط من أعلى سلم خشبي أثناء إصلاحه عامود إنارة بمنطقة أوسيم، حيث صرحت بدفن الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بسقوط عامل من علو بدائرة المركز.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان وبالفحص تبين العثور على جثة "إسلام. أ" 50 سنة، عامل بشركة الكهرباء إثر سقوطه من أعلى سلم خشبي أثناء إصلاح عامود إنارة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.

وفي سياق آخر تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، بعد قليل، محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة وآخر في اتهامهما بتعاطي المخدرات والاتجار بها بمنطقة المرج.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "مجدي شطة" وآخر ميكانيكي لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعدما وجهت للمتهم الأول تهمة إحراز بقصد الاتجار جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما تضمنت الاتهامات الموجهة له بأمر الإحالة، أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا على النحو المبين بالأوراق، وأحرز ذخائر (طلقة) مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.

وأحرز المتهم بقصد التعاطي مخدر حشيش، كما أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا بنزودیازبین، وأحرز بقصد التعاطي أيضًا جوهرا مخدرًا "بربجابالين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ترجع تفاصيل الواقعة، أنه أثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، شاهدت سيارة يستقلها أحد الأشخاص، وباستيقافها لاستطلاع الحالة الأمنية والاطّلاع على هوية قائدها، أشهر السائق لهم بطاقته الشخصية ليؤكد لهم أنه مطرب المهرجانات المعروف مجدي شطة، وبمحاولة القوة الأمنية تفتيشه اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة.

وبتفتيشه عُثر بحوزته على لفافة بداخلها مخدر الآيس، وبمناقشته أنكر علاقته بها، فاصطحبته القوة الأمنية إلى قسم شرطة المرج للتحقيق معه ومعرفة أسباب حيازته للمواد المخدرة، تحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.