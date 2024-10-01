تفاصيل تحرش صاحب استوديو تصوير بفتاة في بولاق الدكرور

اتهمت فتاة صاحب استوديو تصوير، في منطقة بولاق الدكرور بالتحرش بها خلال عملها معه الاستوديو، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام الأهالي بالتحفظ على مالك استوديو تصوير لتحرشه بفتاة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص وبالتقابل مع الفتاة أفادت بقيام مالك استوديو تصوير تعمل لديه بالتحرش بها أثناء تواجدها رفقته داخل الاستوديو، حيث قامت بالصراخ في وجهه وتجمع الأهالي وقاموا بضبطه.

تم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

خدرها لتنفيذ خطته.. كواليس استدراج ممرضة والتعدي عليها داخل شقة في بولاق الدكرور

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف تفاصيل تعرض ممرضة للاعتداء الجنسي على يد عاطل داخل شقة في الطالبية.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة الضحية تعرضت لاعتداء جنسي داخل شقة بمنطقة الطالبية بعدما تم استدراجها من قبل عاطل وتخديرها والاعتداء عليها.

الرائد محمد أشرف رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية ورد إليه بلاغًا من ممرضة 27 سنة، تتهم فيه عاطل باستدراجها وتخديريها والاعتداء عليها داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وبإعداد الأكمنة تم تحديد وضبط المتهم وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.