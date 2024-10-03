عرض ممرضة على الطب الشرعي بعد تعدي سمسار عليها بالطالبية

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها في واقعة اتهام سمسار بهتك عرض ممرضة بمنطقة الطالبية بعد استدراجها وتخديرها وانتهاك جسدها عدة مرات، حيث أمرت بعرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان عما إذا كانت عذراء وقت ارتكاب الواقعة من عدمه، فضلًا عن تحديد الإصابات التي لحقت بها جراء الواقعة.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بورود بلاغ من ممرضة اتهمت فيه سمسار بالتعدي عليها واغتصابها تحت تأثير المخدر.

وبإجراء التحريات التي أجريت بقيادة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، والعميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، تبين صحة الواقعة وأن المجني عليها ممرضة في العشرينات من عمرها كانت تقيم رفقة والدتها وحدث بينهما خلاف، فقررت ترك الشقة والبحث عن شقة أخرى لاستئجارها.

وأضافت التحريات، أن الفتاة تواصلت مع سمسار وطلبت منه البحث عن شقة لها، فعرض عليها عدة شقق لرؤيتها وذهبت الفتاة معه وأثناء مشاهدتها إحدى الشقق لاستئجارها عرض عليها "عصير" وأصر أن تشربه، ثم شعرت بحالة إعياء وبعدها فقدت الوعي واستيقظت لتكتشف انتهاك المتهم جسدها واغتصابها.

تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية، من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأكد أنه قام بتخدير المجني عليها وتناوب على الاعتداء عليها جنسيًا داخل شقته، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأصدرت قرارها السابق.

وفي سياق آخر قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، دفن جثة عامل لقى مصرعه إثر سقوطه من أعلى سلم خشبي أثناء إصلاحه عامود إنارة بمنطقة أوسيم.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، يفيد بورود إشارة من غرفة النجدة بسقوط عامل من علو بدائرة المركز.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان وبالفحص تبين العثور على جثة "إسلام. أ" 50 سنة، عامل بشركة الكهرباء إثر سقوطه من أعلى سلم خشبي أثناء إصلاح عامود إنارة، وتم نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.

فيما تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، بعد قليل، محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة وآخر في اتهامهما بتعاطي المخدرات والاتجار بها بمنطقة المرج.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "مجدي شطة" وآخر ميكانيكي لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعدما وجهت للمتهم الأول تهمة إحراز بقصد الاتجار جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما تضمنت الاتهامات الموجهة له بأمر الإحالة، أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا على النحو المبين بالأوراق، وأحرز ذخائر (طلقة) مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.

وأحرز المتهم بقصد التعاطي مخدر حشيش، كما أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا بنزودیازبین، وأحرز بقصد التعاطي أيضًا جوهرا مخدرًا "بربجابالين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ترجع تفاصيل الواقعة، أنه أثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، شاهدت سيارة يستقلها أحد الأشخاص، وباستيقافها لاستطلاع الحالة الأمنية والاطّلاع على هوية قائدها، أشهر السائق لهم بطاقته الشخصية ليؤكد لهم أنه مطرب المهرجانات المعروف مجدي شطة، وبمحاولة القوة الأمنية تفتيشه اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة.

وبتفتيشه عُثر بحوزته على لفافة بداخلها مخدر الآيس، وبمناقشته أنكر علاقته بها، فاصطحبته القوة الأمنية إلى قسم شرطة المرج للتحقيق معه ومعرفة أسباب حيازته للمواد المخدرة، تحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.