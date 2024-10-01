علقة ساخنة لطالب ابتدائي من معلم في مدرسة بالبدرشين

تحدث مع زميله

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على مُدرس بإحدى مدارس منطقة البدرشين لتعديه بالضرب على طالب في الابتدائي، وتمت إحالته إلى النيابة.

تلقت غرفة إدارة النجدة بالجيزة بلاغًا من عامل بتعرض نجله (10 سنوات)، طالب بمدرسة ابتدائي، للضرب في منطقة حساسة، ومناطق أخرى من الجسد، من قبل معلم مادة الرياضيات.

وأفاد الأب مقدم البلاغ، إن المدرس المتهم تحدث نجله مع زميل له في الفصل، فضربه بالقدم في خصيته بالإضافة لصفعات ولكمات بمختلف أنحاء الجسم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وألقت القبض على المتهم، يستمع رجال المباحث لأقوال الشهود، وعمل التحريات للوقوف على الملابسات، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

حبس المتهمين بحيازة 10 كيلو جرام آيس في بولاق الدكرور

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها مع 7 متهمين، من بينهم 3 لهم معلومات جنائية بالاتجار في المواد المخدرة " الآيس - البودر"، بحوزتهم ما يقارب ال10 كيلو جرام، في منطقة بولاق الدكرور.

وقررت إرسال عينه من المضبوطات إلى المعمل الجنائي لفحصها، كما أمرت بحبس المتهمين على زمة التحقيقات، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.



البداية أكدتها معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام تشكيل عصابي مكون من 7 عناصر إجرامية، مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور لـ 3 منهم معلومات جنائية، بالإتجار في المواد المخدرة الآيس والبودر، متخذين من دائرة القسم محل سكنهم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم 7،5 كيلو جرام لمخدر البودر و2،5 كيلو جرام لمخدر الآيس و2 فرد محلى وعدد من الطلقات ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.

بلغت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 8،750 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.