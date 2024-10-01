بعد تسمم 20 شخصًا.. التحفظ على عينة طعام من المدينة التعليمية بأكتوبر لفحصها

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال المصابين بالتسمم داخل المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر، وذكروا أنهم عقب تناولهم وجبة طعام، فوجئوا بتعرضهم لحالة إعياء وتسمم.

وتحفظ رجال المباحث على عينة من الطعام لفحصها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة، يفيد إصابة عدد من الأشخاص بحالة إعياء داخل إحدى المنشآت، بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المصابين تعرضوا لحالة تسمم عقب تناولهم وجبة طعام، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

كواليس استدراج ممرضة والتعدي عليها داخل شقة في بولاق الدكرور

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف تفاصيل تعرض ممرضة للاعتداء الجنسي على يد عاطل داخل شقة في الطالبية.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة الضحية تعرضت لاعتداء جنسي داخل شقة بمنطقة الطالبية بعدما تم استدراجها من قبل عاطل وتخديرها والاعتداء عليها.



الرائد محمد أشرف رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية ورد إليه بلاغًا من ممرضة 27 سنة، تتهم فيه عاطل باستدراجها وتخديرها والاعتداء عليها داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وبإعداد الأكمنة تم تحديد وضبط المتهم وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.