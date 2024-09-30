نشرة التوك شو.. حل لغز سحر مؤمن زكريا وتواصل العدوان على لبنان

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع والمتحدث الرسمي لنقابة الصيادلة، إن تطبيق قرار صرف الأدوية بالأسم العملي جاء بتوصيات من رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعهنية ونقابة الأطباء والصيادلة.

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الصيادلة: 200 مليار دولار حجم الأدوية المغشوشة عالميًا



علق الشيخ أحمد ترك، أحمد علماء الأزهر الشريف، على اكتشاف سحر وطلاسم للاعب النادي الأهلي السابق مؤمن زكريا، في مقابر تابعة لمجدي عبد الغني.

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علاقة السحر بمرض مؤمن زكريا .. عالم أزهري يكشف الحقيقة (فيديو)



وجه الإعلامي تامر أمين، التهنئة لجماهير نادي الزمالك والكرة المصرية بمناسبة فوز الفريق ببطولة السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي، مشيرا إلى أن الزمالك فاز بسبب الروحة المعنوية العالية، والاستعداد الجيد ورفض التقليل من امكانياتهم.

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أوضة اللبس.. تامر أمين يعلق على هزيمة الأهلي من الزمالك بالسوبر الأفريقي



قال الإعلامي أحمد موسى، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بالعدوان على اليمن منذ قليل، متابعا: "جيش الاحتلال الصهيوني يقصف مينائي الحديدة ورأس عيسى بالمين".

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أحمد موسى يطالب الحوثيين بالرد على القصف الإسرائيلي لميناء الحديدة (فيديو)



أكد أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، دعم الشعب اللبناني الشقيق في الأحزان وكل المجازر التي يتعرض لها وعدوان إسرائيل على مدار الأيام الماضية، مشددًا على أن لبنان جزء من مصر وبيروت شهدت تصوير أعظم الأفلام المصرية.

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نقيب الممثلين: لن نتخلى عن لبنان وسننظم وقفة دعم قريبًا



سخر الإعلامي أحمد موسى، من توعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، لإسرائيل بضربات مؤلمة، قائلا: "تاني؟.. أنت بتتوعد بقالك كتير".

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أحمد موسى يسخر من توعد خامنئي لإسرائيل بضربات مؤلمة (فيديو)



وجه السيناريست مدحت العدل، رسالة دعم ومحبة للشعب اللبناني، موضحًا أن الشعب العربي والمصري والقيادة السياسية دائمًا ما تقف وتدعم لبنان، منوهًا بأن لبنان يمثل الفن للشعب المصري.

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مدحت العدل يدعو الفنانين لإقامة حفل ضخم في الأوبرا لصالح لبنان (فيديو)





قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن هناك مخططًا جديدًا في المنطقة، وحرب لا تبقي ولا تذر في الساحة اللبنانية.

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مصطفى بكري يكشف عن مخطط جديد في المنطقة (فيديو)



قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدعم النقدي فرصة للتحسين جودة الخدمة للمواطن ووصول الدعم لمستحقيه وإتاحة الفرصة لإعادة تخصيص وتوزيع الموارد لتحسين جودة الخدمات للمواطن مثل الصحة والتعليم.

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خبير اقصادي: الدعم النقدي فرصة لتحسين جودة الخدمة للمواطن (فيديو)



كشفت المهندسة نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان، تفاصيل جديدة بشأن إلغاء الاشتراطات البنائية التي صدرت في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

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الإسكان تكشف تفاصيل جديدة إلغاء اشتراطات البناء (فيديو)



علق مجدي عبدالغني، لاعب منتخب مصر السابق، ما تردد بشأن العثور على سحر للاعب مؤمن زكريا في مقبرة تمتلكها أسرته، ثم كشف حقيقة كذب تلك الشائعة.

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أول تعليق لـ مجدي عبدالغني بعد كشف حقيقة سحر مؤمن زكريا (فيديو)

