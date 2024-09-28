نشرة التوك شو.. إسرائيل تكثف الهجمات على لبنان وأنباء عن اغتيال "نصرالله"

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



قال العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن ما يحدث الآن في لبنان يعبر عن حرب شاملة وأنه هناك حالة تخوف من أن تدخل طهران الحرب.

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خبير عسكري: ما يحدث الآن في لبنان يعبر عن حرب شاملة (فيديو)



قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مضمون الكلمة التي ألقاها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الأمم المتحدة، تحمل في طياتها مزاعم وأكاذيب وروايات مضللة، وهو أمر متوقع، كما زعم أن إسرائيل تسعى نحو السلام، متعجبا: «لا أعلم عن أي سلام يتحدث!»

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أستاذ علوم سياسية: كلمة نتنياهو أمام الأمم المتحدة أكاذيب وضلالات



قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن عاما كاملا قد مضى من العدوان الإسرائيلي على غزة، شهدنا خلاله تجريدا من الإنسانية والكرامة.

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رئيس الوزراء الفلسطيني: مجلس الأمن الدولي لم يلجم العدوان الإسرائيلي على غزة



قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إنه وقع زلزال اليوم على عمق 10 كم وعلى بعد 140 كم فقط من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

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عباس شراقي يحذر: سد النهضة قد ينفجر في أي لحظة (فيديو)



قال مصطفى حجازي، عضو مجلس بلدية صيدا، إنه بلا شك يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوماً غير مسبوق على الأراضي اللبنانية، يعيد إلى الأذهان ما تم خلال الاجتياح البري الإسرائيلي في عام 2006، إذ أنه هناك أعداد مهولة من النازحين في الجنوب اللبناني.

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بلدية صيدا اللبنانية: آلاف النازحين لا يجدون مأوى ويفترشون الطرقات



قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من جنوب لبنان، إن المعلومات المتاحة حتى الآن بخصوص استهداف حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني نتيجة الهجوم الإسرائيلي العنيف هي عبارة عن مزاعم، إذ لا توجد حتى الآن معلومة مؤكدة بذلك.

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حقيقة اغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني (فيديو)



قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من نيويورك، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمم المتحدة بدأ كلمته في تمام الساعة 9:42 بتوقيت نيويورك، واحتوت على العديد من المغالطات التي تكررت على لسانه وعلى لسان السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، حيث استشهدا بمشاهد 7 أكتوبر وقدما معلومات مضللة حولها.

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القاهرة الإخبارية: كلمة نتنياهو في الأمم المتحدة استفزازية للشرق الأوسط وإيران (فيديو)



أكد السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إمكانيات حزب الله محدودة ومن الصعب أن تمده إيران بإمكانيات الدفاع عن نفسه، ولهذا دائما ننصح بضبط النفس فى رد الفعل على إسرائيل.

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مساعد وزير الخارجية الأسبق: إمكانيات حزب الله محدودة ويجب ضبط النفس (فيديو)