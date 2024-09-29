مدحت العدل يدعو الفنانين لإقامة حفل ضخم في الأوبرا لصالح لبنان (فيديو)

وجه السيناريست مدحت العدل، رسالة دعم ومحبة للشعب اللبناني، موضحًا أن الشعب العربي والمصري والقيادة السياسية دائمًا ما تقف وتدعم لبنان، منوهًا بأن لبنان يمثل الفن للشعب المصري.

حفلات تضامن مع الشعب اللبناني

وقال مدحت العدل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن لبنان فيروز وجزء من ضميرنا وعشقنا، معقبا: "بالنسبة لي حاجة غالية جدًا، نريد أن نقيم حفلات تضامن مع الشعب اللبناني".

وتابع: مدحت العدل "أدعم واساند عمل حفل في الأوبرا لدعم لبنان للغناء وجمع التبرعات للشعب اللبناني، هذا الدور الحقيقي للفنان في وقت المحن".

أعربت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة للرئاسة، عن دعمها لإسرائيل بعد اغتيال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، واصفة اياه بـ "الإرهابي"، وفقا لما أوردته وكالة روسيا اليوم.



وقالت هاريس في بيان لها، نشره البيت الأبيض، امس السبت، إن "حسن نصر الله كان إرهابيا تلطخت يداه بدماء أمريكيين.

وفي غضون العقود كانت قيادته لـ "حزب الله" تزعزع استقرار الشرق الأوسط وأدت إلى مقتل العديد من الناس الأبرياء في لبنان وسوريا وإسرائيل وحول العالم".

وتابعت: "اليوم نالت ضحايا "حزب الله" قدرا من العدالة. ولدي التزام ثابت بأمن إسرائيل، وسأدعم دائما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد إيران والجماعات الإرهابية المدعومة من قبل إيران، مثل "حزب الله" و"حماس" والحوثيين".

وأضافت أنها والرئيس جو بايدن "لا يريدان رؤية تصعيد النزاع في الشرق الأوسط ليتحول إلى حرب أوسع في المنطقة".

وقالت: "كنا نعمل على حل دبلوماسي على امتداد الحدود الإسرائيلية – اللبنانية ليكون بإمكان الناس أن يعودوا إلى المنازل على جانبي الحدود.

وتبقى الدبلوماسية الطريق الأفضل للمضي قدما بحماية المدنيين وتحقيق استقرار مستمر في المنطقة".