نشرة التوك شو.. سر أزمة الطماطم وحقيقة اكتشاف حالات كوليرا بأسوان

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



قال الإعلامي مصطفى بكري، إن سيناريو حرب الإبادة في غزة يتكرر في لبنان، ولكن الجنوب اللبناني يبقى صامدا وتبقى بيروت دائما عنوان الصمود والمقاومة والايمان والقوة والمواجهة على كافة الأصعدة.

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مصطفى بكري: سيناريو حرب الإبادة بغزة يتكرر في لبنان (فيديو)



أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ منح المعلم المصري حقوقه وجعله يعيش حياة كريمة تليق برسالته قضيته وأكثر ما يعمل عليه منذ توليه المسؤولية.

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وزير التعليم: القيادة السياسية تحمل تقديرا كبيرا لقيمة ومكانة العلم والمعلم



أبدى الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، استياءه من ظاهرة تصوير الأشخاص الفقراء دون إذنهم، بهدف استدرار التعاطف وجذب المشاهدات

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أمين الفتوى: استغلال الفقراء لزيادة المتابعين في السوشيال يخالف تعليمات النبي



أكد الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن أبلغ رد على ما تردد عن وجود مياه ملوثة، هو تواجدي وسط المواطنين وشربي للمياه والشاي”.

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محافظ أسوان يكشف حقيقة اكتشاف حالات كوليرا بالمحافظة (فيديو)



أكد الدكتور طارق عبود، أستاذ العلوم السياسية، أن أعدادا كبيرة الآن من اللبنانيين تقوم بالنزوح من الجنوب، فجزء من أهل الجنوب لديهم شقق سكنية في بيروت، وجزء آخر منهم لديه أصدقاء، وجزء ثالث ينزح الآن ويقيم في المدارس ومجمعات للنازحين في العاصمة بيروت وفي الشمال.

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خبير سياسي: معظم اللبنانيين يقفون خلف المقاومة ويؤيدونها (فيديو)



قال محمد سعيد الرز، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، إن غارات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان أظهر أنّه يجري بناءً على سيناريو اتفقت عليه أمريكا مع بنيامين نتنياهو في 4 أغسطس عندما اجتمع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في تل أبيب.

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محلل سياسي: اتفاق بين أمريكا ونتنياهو على إخضاع لبنان



أكدت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن نساء مصر يتمتعن بحقوق غير مسبوقة، هذا العصر الذهبي لهم، السيدات لا يتعرضن لتمييز قانوني، التمييز قد يحدث فقط في إطار الأسرة.

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مشيرة خطاب: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي (فيديو)



علق الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، على مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لمجموعة من الشباب - يدعي عدد من بينهم أنهم أطباء - يتلفظون بألفاظ خارجة عن الآداب العامة وخادشة للحياء بحق فتيات في الطريق العام، ومحادثات نشرت تتضمن زعم بعضهم التحرش بمريضاتهم.

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شطب وبلاغ للنائب العام.. تعليق نقيب الأطباء على فيديو التحرش (فيديو)

علق حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، على ارتفاع أسعار الطماطم، قائلا: "سبب ارتفاع أسعار الطماطم هو التكلفة العالية لزراعتها، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة".

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الفدان بيكسب نصف مليون جنيه.. نقيب الفلاحين: أسعار الطماطم ستستمر في الارتفاع



