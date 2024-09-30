مصطفى بكري يكشف عن مخطط جديد في المنطقة (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن هناك مخططًا جديدًا في المنطقة، وحرب لا تبقي ولا تذر في الساحة اللبنانية.

التوازن لا يعني الحياد



وأضاف مصطفى بكري، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "ten"، مساء الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث على أن السياسة المصرية متوازنة، وهذا التوازن لا يعني الحياد، بل يشمل السعي للحصول على حقوق الشعب الفلسطيني، بما يساهم في زيادة الاستقرار في المنطقة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث على عزمه على تغيير الواقع الاستراتيجي في الشرق الأوسط، ويتحدث المرشح والرئيس السابق دونالد ترامب على أن دولة إسرائيل لديها مساحة صغيرة ، ومن الضروري أن تتوسع.



وأضاف مصطفى بكري أن "نتنياهو" يتحدث على أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة الاحتلال، ودولة الاحتلال هي الوطن القومي لليهود، وليس للإسرائيلين، ويريد أن تتوسع دولة الاحتلال إلى الحدود التوراتية.

أعربت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة للرئاسة، عن دعمها لإسرائيل بعد اغتيال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، واصفة اياه بـ "الإرهابي"، وفقا لما أوردته وكالة روسيا اليوم.

وقالت هاريس في بيان لها، نشره البيت الأبيض، امس السبت، إن "حسن نصر الله كان إرهابيا تلطخت يداه بدماء أمريكيين.

وفي غضون العقود كانت قيادته لـ "حزب الله" تزعزع استقرار الشرق الأوسط وأدت إلى مقتل العديد من الناس الأبرياء في لبنان وسوريا وإسرائيل وحول العالم".

وتابعت: "اليوم نالت ضحايا "حزب الله" قدرا من العدالة. ولدي التزام ثابت بأمن إسرائيل، وسأدعم دائما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد إيران والجماعات الإرهابية المدعومة من قبل إيران، مثل "حزب الله" و"حماس" والحوثيين".

وأضافت أنها والرئيس جو بايدن "لا يريدان رؤية تصعيد النزاع في الشرق الأوسط ليتحول إلى حرب أوسع في المنطقة".

وقالت: "كنا نعمل على حل دبلوماسي على امتداد الحدود الإسرائيلية – اللبنانية ليكون بإمكان الناس أن يعودوا إلى المنازل على جانبي الحدود.

وتبقى الدبلوماسية الطريق الأفضل للمضي قدما بحماية المدنيين وتحقيق استقرار مستمر في المنطقة".

