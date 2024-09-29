الصيادلة: 200 مليار دولار حجم الأدوية المغشوشة عالميًا

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع والمتحدث الرسمي لنقابة الصيادلة، إن تطبيق قرار صرف الأدوية بالأسم العملي جاء بتوصيات من رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعهنية ونقابة الأطباء والصيادلة.

وأضاف "رمزي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن كتابة الروشتة بالأسم العلمي للدواء سيقلل من الأدوية المنتهية الصلاحية التي تقدر بـ2 مليار جنيه، وهذا يحقق الكثير من الخسائر لشركات الأدوية والدولة.

وأشار إلى أن حجم الأدوية المغشوشة على مستوى العالم يتعدى الـ200 مليار دولار، وجزء كبير من هذه الأدوية موجود في الدول النامية.



