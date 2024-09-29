نقيب الممثلين: لن نتخلى عن لبنان وسننظم وقفة دعم قريبًا

أكد أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، دعم الشعب اللبناني الشقيق في الأحزان وكل المجازر التي يتعرض لها وعدوان إسرائيل على مدار الأيام الماضية، مشددًا على أن لبنان جزء من مصر وبيروت شهدت تصوير أعظم الأفلام المصرية.

شعب لبنان غالي على الشعب المصري



وأضاف نقيب الممثلين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن شعب لبنان غالي على الشعب المصري ويقف بجانبه في كل الأزمات.

وتابع: "لن نتخلى عن لبنان.. وقريبًا سيكون هناك وقفة دعم من قبل الممثلين وذلك سيكون الفترة المقبلة".



وفي وقت سابق اليوم، أفادت وزارة الصحة اللبنانية، عبر سلسلة بيانات، باستشهاد 45 شخصا وإصابة 76 في غارات إسرائيلية على قرى بصيدا (جنوب) وبعلبك (شرق).

وأفادت في وقت لاحق بأن حدة القصف الإسرائيلي تصاعدت، ما رفع عدد الضحايا إلى 70 شهيدا و80 جريحا، في حصيلة غير نهائية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إنه لأول مرة منذ الثامن من اكتوبر الماضي شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة "جب جنين" بالبقاع الغربي (شرق)؛ ما أدى إلى استشهاد 4 أشخاص وجرح 4 آخرين.

كما أفادت باستشهاد عائلة من 17 شخصا في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زبود في البقاع الشمالي، فضلا عن وجود مفقودين تحت الأنقاض.

وذكرت الوكالة أيضا أن 4 أشخاص استشهدوا في 3 غارات استهدفت مبنى في قرية حلبتا في البقاع (شرق).

وقال مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة، عبر بيان، إن "غارات الاحتلال الإسرائيلي على قضاء بعلبك الهرمل (شرق) أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 21 شخصا وإصابة 47 آخرين بجروح".

وفي صيدا (جنوب)، استشهد 24 شخصا وأُصيب 29 آخرين، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكني في منطقة عين الدلب، حسب المركز.