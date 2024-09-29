أحمد موسى يطالب الحوثيين بالرد على القصف الإسرائيلي لميناء الحديدة (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بالعدوان على اليمن منذ قليل، متابعا: "جيش الاحتلال الصهيوني يقصف مينائي الحديدة ورأس عيسى بالمين".



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد": "يجب أن يرد الحوثيين على القصف الصهيوني بنفس طريقتهم.. وإسرائيل حصلت على دعم إضافي من أمريكا قدره 8 مليارات دولار"، لافتا: "أمريكا وجهت ضربات إلى مواقع في سوريا".



جسران لنقل الأسلحة والذخائر من أمريكا إلى جيش الاحتلال

وتابع أحمد موسى: "هناك جسران أحدهما بحري والثاني جوي لنقل الأسلحة والذخائر من أمريكا إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وأردف : “مصر تتميز بالأمن والأمان في ظل التوترات وعدوان في المنطقة”، الجميع ينظر إلى الأمن والأمان الذي تتمتع به مصر، معقبا: "كل هذا بفضل رجال يحمون أرض مصر".



أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة كانت على علم بالغارات على الحديدة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وفي إطار آخر، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن الهجوم على الحديدة استهدف الميناء ومحطة الطاقة ومرافق تخزين النفط.

أكد جيش الاحتلال أنهم هاجموا 45 هدفا لحزب الله في منطقة كفرا بجنوب لبنان، ورصدنا نحو 20 صاروخا أطلقت من لبنان نحو الجليل الأعلى وتم اعتراض معظمها.

17 شهيدا من عائلة لبنانية واحدة إثر قصف الاحتلال البقاع الشرقي

وفي إطار آخر، استشهد 17 لبنانيا من عائلة واحدة، ظهر اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لبلدات البقاع الشرقي.

وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية، أن غارات الاحتلال استمرت على عدد من المناطق اللبنانية، حيث استهدفت مدينة بعلبك، وبلدات النبي شيت، وتمنين التحتا، والخريبة، والهرمل، وحلبتا، وسحمر، والعين، وايعات، العين في البقاع.

كما اغار طيران الاحتلال الحربي على مدينتي صور والنبطية، وبلدات مرجعيون، زوطر الشرقية، الطيرة، وطير حرفا، والعيتانية، ويحمر، وعبا، ومعروب، وعيناتا، والقاسمية، وبدياس، وشقرا، والجميجمة، وحومين الفوقا، وطير دبا، وقبريخا، ومجدل سلم، ورشكانية، والقصيبة، وقعقعية الجسر، والصوان، وعيتا الشعب، والمحمودية، والعيشية، والبيسارية، وبيت ليف، وبنت جبيل، وعربصاليم، وياحون، والخرايب، والقنطرة، ومركبا، وعلمان، والزرارية، وتلال ومرتفعات إقليم التفاح جنوب لبنان.