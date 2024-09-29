أوضة اللبس.. تامر أمين يعلق على هزيمة الأهلي من الزمالك بالسوبر الأفريقي

وجه الإعلامي تامر أمين، التهنئة لجماهير نادي الزمالك والكرة المصرية بمناسبة فوز الفريق ببطولة السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي، مشيرا إلى أن الزمالك فاز بسبب الروحة المعنوية العالية، والاستعداد الجيد ورفض التقليل من امكانياتهم.



وأضاف تامر أمين، مقدم برنامج أخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، أن لاعبي نادي الزمالك يستحقوا الفوز ببطولة السوبر الإفريقي، متابعا: " أنا لسُت حزينا على خسارة النادي الأهلي لبطولة السوبر الإفريقي، وحزين على مستوى فرقة لاعبي نادي الأهلي، و شعرت بأن النادي الأهلي كان يلعب منقوص لاعب أو لاعبين في المباراة، إحنا مجناش لا لاعيبة ولا كولر المدير الفني في المباراة".

لاعبو النادي الأهلي كانوا بلا روح في المباراة

وتابع تامر أمين: "لاعبو النادي الأهلي كانوا بلا روح في المباراة، ولاعبي الأهلي قبل لقاء السوبر الافريقي كانوا في اجازة صيفية ولم يضعوا للمباراة أي اهتمام، ومستدركا أن النادي الأهلي فرط في لاعبين على مستوى عالي، ويحتاج لهم في مقدمتهم أحمد عبدالقادر وغيرهم من النجوم ولم يوفر بدائل لهم.



وأردف تامر أمين :"المشكلة كانت في أوضة اللبس وبعد ما مشي خالد بيبو وسيد عبدالحفيظ مافيش بديل قادر يظبط الدنيا مع اللاعبين".

كشف نادر السيد، لاعب الزمالك والأهلي السابق، السبب الحقيقي وراء تتويج الفارس الأبيض بالسوبر الأفريقي، في المباراة التي لُعبت الجمعة الماضية بالمملكة العربية السعودية.

وأكد نادر السيد، أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض كلمة السر في تطوير مستوى العديد من اللاعبين.

وقال السيد في تصريحاته لبرنامج "زملكاوي"، المذاع على قناة نادي الزمالك: "جوميز كان رائعًا وموفقًا في طريقة اللعب والتشكيل والتغييرات أيضًا، وصفقات الزمالك ظهرت بصورة جيدة وخاصة محمود بنتايك".

وأضاف: "مجلس الزمالك تعاقد مع صفقات مميزة للغاية رغم الظروف الصعبة التي مر بها النادي، ومحمد عواد قدم مستوى مميزًا للغاية في اللقاء".

وكان الزمالك نجح في تحقيق الفوز على الغريم التقليدي بركلات الترجيح في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، والتي شهدها ملعب “المملكة اَرينا” بالمملكة العربية السعودية الجمعة الماضية.