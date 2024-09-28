بـ 676 هاتف مهرب.. الداخلية تضبط تشكيل مطروح العصابي

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على 3 أشخاص بمطروح لحيازتهم عدد من الهواتف المحمولة بدون فواتير شراء ومهربة جمركياً.

أكدت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح حول سيارتين محملتين هواتف محمولة مهربة جمركيًا وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية كم ضبط سيارتين حال سيرهما بدائرة قسم شرطة مطروح ، وعثر بداخلهما على عدد (676) هاتف محمول.

وبمناقشة قائدي السيارتين “سائقين” أقرا بأن الهواتف المحمولة المضبوطة بدون فواتير شراء ومهربة جمركياً، وأنها ملك (مالك محل هواتف محمولة – مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه وأقر بذات المضمون.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.