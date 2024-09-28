الداخلية تُواصل حملات ضبط مخالفات شروط التراخيص

تمكنت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية ‏من ضبط (12) مخالفات شروط التراخيص.‏

اقرأ أيضًا: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية ‏وزارة ‏الداخلية بتكثيف الحملات ‏المرورية على ‏كافة الطرق ‏والميادين لتسيير الحركة ‏‏المرورية وتحقيق الإنضباط ‏المرورى، ‏والحد من وقوع الحوادث ‏على الطرق .‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. ‏وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها ‏لضبط المخالفات المرورية. ‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن ‏يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات ‏والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار ‏مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة ‏أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن ‏القانون، وحائزى الأسلحة النارية ‏والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، ‏وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد ‏بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على ‏الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال ‏العام.‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ‏ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، ‏وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد ‏بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.‏

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ‏بمُعاقبة المُتهم على.م بالسجن ‏المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات والزامه ‏بالمصاريف، وذلك لاتهامه بالإتجار في ‏المُخدرات. ‏

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح العنتبلى ‏وشريف السعيد ‏وأمانة سر وائل فراج ومحمود ممدوح

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم علي.م أنه في يوم 5 إبريل 2024 بدائرة قسم المعادي أحرز بقصد الإتجار ‏في جوهر ‏الإندازول المُخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ‏

وشهد مُعاون مباحث قسم المعادي أن المُـهم حين القبض عليه تم العثور معه على فارغ علبة سجائر تحوي 14 ‏كيساً ‏بلاستيكياً يحوى كل منها مادة عشبية بنية اللون تشبه في كونها جوهر مُخدر. ‏

وعُثر معه على مبلغ مالي، وبمُواجهته بالمضبوطات قرر بإحرازه الجوهر المخدر بقصد الإتجار، والمبلغ المالي ‏حصيلته.‏

وثبت بتقرر المعمل الكيماوي أن عدد 14 كيساً بلاستيكياً المضبوطين بحوزة المتهم تبين أنها تحوى أجد مشتقات ‏مادة ‏الإندازول كاربوكساميد المخدرة المدرجة بالجدول الأول لقانون المخدرات.‏

‏ ‏