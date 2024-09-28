يواصل قطاع الوثائق بوزارة الداخلية تقديم التيسيرات للمواطنين للحصول على خدمات القطاع إستكمالاً لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل إستخدام التكنولوجيا الحديثة للإرتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها قطاعات الوزارة والتى تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.

فى ضوء إستحداث قطاع الوثائق بوزارة الداخلية لوحدات الجوازات المتنقلة تقرر الدفع بعدة سيارات لمواقع (نادى الجزيرة – نادى المعادى – نادى هليوبوليس – نادى الشمس – كايرو فستيفال مول – نادى الصيد بالقطامية) لإستخراج جوازات السفر ، شهادات التحركات للمواطنين.

الداخلية توفد سيارات متنقلة لوحدات الجوازات بالنوادي والمولات

الداخلية توفد سيارات متنقلة لوحدات الجوازات بالنوادي والمولات

الداخلية توفد سيارات متنقلة لوحدات الجوازات بالنوادي والمولات

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على مواكبة أوجه التطوير والتحديث بهدف التيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.