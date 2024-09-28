الداخلية تُشدد قبضتها لضبط جرائم التهريب
كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
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إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط(3) قضايا.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2763) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (46) قضية.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط عدد (2)قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (973) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (5)قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم على.م بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات والزامه بالمصاريف، وذلك لاتهامه بالإتجار في المُخدرات.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح العنتبلى وشريف السعيد وأمانة سر وائل فراج ومحمود ممدوح
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم علي.م أنه في يوم 5 إبريل 2024 بدائرة قسم المعادي أحرز بقصد الإتجار في جوهر الإندازول المُخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وشهد مُعاون مباحث قسم المعادي أن المُـهم حين القبض عليه تم العثور معه على فارغ علبة سجائر تحوي 14 كيساً بلاستيكياً يحوى كل منها مادة عشبية بنية اللون تشبه في كونها جوهر مُخدر.
وعُثر معه على مبلغ مالي، وبمُواجهته بالمضبوطات قرر بإحرازه الجوهر المخدر بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلته.
وثبت بتقرر المعمل الكيماوي أن عدد 14 كيساً بلاستيكياً المضبوطين بحوزة المتهم تبين أنها تحوى أجد مشتقات مادة الإندازول كاربوكساميد المخدرة المدرجة بالجدول الأول لقانون المخدرات.