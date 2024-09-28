الداخلية تُشدد قبضتها لضبط جرائم التهريب

كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده خلال 24 ساعة فى ‏‏مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى ‏‏صورها.‏

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إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة ‏بشتى ‏صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام ‏السيطرة الأمنية على ‏كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود ‏الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن ‏المنافذ بوزارة الداخلية ‏بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ‏ساعة عن ‏تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-‏

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية ‏‏: ‏ضبط(3) قضايا.‏

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد ‏‏(2763) مخالفة ‏مرورية متنوعة. ‏

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (46) قضية.‏

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص ‏الدوائية ‏المخدرة : ضبط عدد (2)قضية.‏

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (973) حكم قضائى ‏متنوع.‏

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير ‏المستندات: ‏ضبط (5)قضايا.‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات ‏الأمنية على ‏جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة ‏الأمنية عليها. ‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة ‏لضبط ‏مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى ‏إطار مواصلة ‏الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال ‏البلطجة، وضبط الخارجين ‏عن القانون، وحائزى الأسلحة ‏النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة ‏الأمنية، وتكثيف ‏الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، ‏مما ‏ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال ‏العام.‏

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُعقدة بمُجمع ‏محاكم القاهرة الجديدة في التجمع ‏الخامس، بمُعاقبة المُتهم على.م ‏بالسجن ‏المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة ‏المضبوطات ‏والزامه بالمصاريف، وذلك لاتهامه بالإتجار في ‏‏المُخدرات. ‏

صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية ‏المستشارين كامل سمير كامل وسامح ‏العنتبلى وشريف السعيد ‏‏وأمانة سر وائل فراج ومحمود ممدوح

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم علي.م أنه في يوم 5 إبريل ‏‏2024 بدائرة قسم المعادي أحرز بقصد ‏الإتجار في جوهر ‏الإندازول ‏المُخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ‏

وشهد مُعاون مباحث قسم المعادي أن المُـهم حين القبض عليه تم ‏العثور معه على فارغ علبة سجائر ‏تحوي 14 كيساً ‏بلاستيكياً يحوى ‏كل منها مادة عشبية بنية اللون تشبه في كونها جوهر مُخدر. ‏

وعُثر معه على مبلغ مالي، وبمُواجهته بالمضبوطات قرر بإحرازه ‏الجوهر المخدر بقصد الإتجار، والمبلغ ‏المالي حصيلته.‏

 وثبت بتقرر المعمل الكيماوي أن عدد 14 كيساً بلاستيكياً ‏المضبوطين بحوزة المتهم تبين أنها تحوى أجد ‏مشتقات مادة ‏‏الإندازول كاربوكساميد المخدرة المدرجة بالجدول الأول لقانون ‏المخدرات.‏