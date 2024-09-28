بجهازي حاسب آلي.. الداخلية تضبط مزور عين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى في تزوير المحررات الرسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام مدير بإحدى الشركات مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس وله معلومات جنائية ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "تزوير" بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى تزوير المؤهلات الدراسية تتيح لهم إثباتها ببطاقات الرقم القومى مقابل مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (2 جهاز حاسب آلى – عدد من الشهادات والمستندات مزورة ومعدة للتزوير منسوب صدورها لعدد من الجامعات – هاتف محمول يحوى على آثار ودلائل نشاطه الإجرامى) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.