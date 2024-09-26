مصطفى بكري: سيناريو حرب الإبادة بغزة يتكرر في لبنان (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن سيناريو حرب الإبادة في غزة يتكرر في لبنان، ولكن الجنوب اللبناني يبقى صامدا وتبقى بيروت دائما عنوان الصمود والمقاومة والايمان والقوة والمواجهة على كافة الأصعدة.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، إن الحرائق تشتعل في كل مكان في لبنان والموت يبدو ظاهرا للعيان، سواء أطفال ونساء وشيوخ وشباب والمنازل تهدم على ساكنيها بواسطة هذه القنبال المجرمة الأثمة.

وتابع مصطفى بكري أن الغرب يشاهد في صمت كأنه يشاهد تلك المذبحة دون القيام بأي شئ، وجيش الاحتلال وكأنه استعرض قوته، وطائرات تمضي إلى الأماكن تقتل الأمنين وتهدم البيوت، مشيرا إلى أن المقاومة العربية لن تستسلم أمام العدوان الصهيوني الغاشم.

أعلن إعلام إسرائيلي، إطلاق نحو 80 صاروخا من لبنان نحو الجليل الأعلى، وفقا لمما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

نتنياهو ينفي أنباء وقف وشيك لإطلاق النار مع لبنان

وعلى صعيد آخر، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأنباء المتعلقة بوقف وشيك لإطلاق النار مع لبنان، مؤكدا أن هذه المعلومات "غير صحيحة، وفقا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم".

وقال مكتب نتنياهو إن "الأخبار المتعلقة بما يسمى التوجيه لتخفيف القتال في الشمال هو أمر لا يعكس الحقيقة. فقد أصدر رئيس الوزراء تعليماته للجيش الإسرائيلي بمواصلة القتال بكل قوة، ووفقا للخطط المقدمة إليه".



وأضاف، "القتال في غزة سيستمر حتى تحقيق جميع أهداف الحرب".

وكانت القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصادر في مكتب نتنياهو قولها إن "الأخير أصدر توجيهاته للجيش بتخفيف الغارات على لبنان".

ميقاتي ينفي ما تم تداوله حول مقترح اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل

ومن جانبه، نفى مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي ما تم تداوله حول توقيعه على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وقال المكتب في بيانه، "يتم التداول بخبر مفاده أن دولة الرئيس وقع على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوسيط الأمريكي اموس هوكشتاين".



وشدد على أن "هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق ونذّكر بما كان أعلنه دولة الرئيس فور صدور النداء المشترك بمبادرة من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية، لإرساء وقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان، حيث قال دولة الرئيس بالحرف: نرحب بالبيان وتبقى العبرة في التطبيق عبر التزام اسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية فاقتضى التوضيح"