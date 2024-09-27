مشيرة خطاب: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي (فيديو)

أكدت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن نساء مصر يتمتعن بحقوق غير مسبوقة، هذا العصر الذهبي لهم، السيدات لا يتعرضن لتمييز قانوني، التمييز قد يحدث فقط في إطار الأسرة.

وقالت مشيرة خطاب، خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إنه لدينا أكثر من مشروع قانون للأحوال الشخصية، بينها مشروع قانون للأزهر، وآخر لمجلس الوزراء، وثالث لاتحاد نساء مصر.

وتابعت مشيرة حطاب، أنه بالنسبة لقانون الحبس الاحتياطي، فمن المهم صياغة قانون جيد لكن الأهم تنفيذ القانون، في الفترة الأخيرة شهدنا مبالغة في اللجوء للحبس الاحتياطي إضافة إلى التدوير، وهو ما واجهه قانون الإجراءات الجنائية.

الحوار الوطني تجربة عظيمة

وأشارت مشيرة خطاب إلى أن الحوار الوطني تجربة عظيمة، دعيت أكثر من مرة وأعجبت بالأسلوب المتبع في جلساته.

قالت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الوطن العربي يشمل 110 ملايين نسمة في المرحلة العمرية من 15 إلى 29 سنة، وأن هناك 42% من الشباب لا يعملون وايضا 85% عمالة موازية أو عمالة غير رسمية لعوامل تهدد ثوابت التماسك الأسري منها الفقر والعجز عن توفير الغذاء المناسب للأسرة و البطالة خاصة وأن 25% من القوى البشرية في سن العمل في التعداد ليس لديهم أي عمل.

وأضافت السفيرة مشيرة خطاب في حوار خاص لـ"الوفد"، على هامش انطلاق فعاليات مؤتمر إطلاق التقرير المشترك حول تقيم العلاقات الزوجية في العالم العربي، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، أن هناك مفاهيم جديدة للتعريف بالأسرة التي تجاوزت المفهوم التقليدي المكون من الرجل والمرأة ليمتد الى مفهوم جديد غير معترف به في مجتمعاتنا العربية وثقافتها الاجتماعية والدينية.

وتحدثت خطاب عن الدور المهم لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز وحماية دور المرأة في المجتمع، وأهمية تمكين المرأة السياسي، وتعزيز قدرات النساء وأنه ليس فقط حقًا أساسيًا يجب الدفاع عنه، بل هو مفتاح لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.



وتابعت السفيرة مشيرة خطاب حديثها أن المرأة تخطت على مدار السنوات الماضية الكثير من الصعوبات في سوق العمل ولا بد من ضرورة تقديم كل خطوات الدعم لها في شتى المجالات ومشاركتها الفاعلة في كل القطاعات ضرورة لا غنى عنها لتحقيق المزيد من النمو والاستقرار الاقتصادي.