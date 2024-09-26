خبير سياسي: معظم اللبنانيين يقفون خلف المقاومة ويؤيدونها (فيديو)

أكد الدكتور طارق عبود، أستاذ العلوم السياسية، أن أعدادا كبيرة الآن من اللبنانيين تقوم بالنزوح من الجنوب، فجزء من أهل الجنوب لديهم شقق سكنية في بيروت، وجزء آخر منهم لديه أصدقاء، وجزء ثالث ينزح الآن ويقيم في المدارس ومجمعات للنازحين في العاصمة بيروت وفي الشمال.

وأضاف عبود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أنه لأول مرة تنزح هذه الأعداد من الجنوب، لافتا إلى أن هناك تعاطفا كبيرا واحتضانا لسكان الجنوب، وهناك شبه إجماع داخل الشعب اللبناني على المقاومة.

وأشار إلى أنه في 2006 كان هناك انقسام في الواقع السياسي اللبناني بشأن المقاومة، ولكن الآن معظم الشعب اللبناني يقف خلف المقاومة ويؤيدها.

إمكانية نجاح التدخل الغربي لوقف ما يحدث في لبنان

وعن إمكانية نجاح التدخل الغربي لوقف ما يحدث في لبنان، قال: "التدخل الغربي والأمريكي رأيناه في قطاع غزة من خلال التصريحات السياسية اللغوية وحديث عن قرب التوصل لاتفاق وهدنة، ولكن لم يحدث شيء إلى الآن".

وأكد، أن أمريكا وإسرائيل تعتقدان أن المقاومة في لبنان اليوم في حالة ضعف، ولكنهم اعتقدوا ذلك في عام 2006، وأثبتت المقاومة في حينها أنها لازالت قوية ومحتفظة بأصولها البشرية والمادية.

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مباشرة، رسالة إلى اللبنانيين مساء الخميس عبر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا لهم إن "المسار الدبلوماسي موجود" وأن "الحرب ليست حتمية".

وأضاف ماكرون "لا أحد لديه مصلحة في التصعيد"، مع تفاقم المخاوف من اندلاع حرب شاملة بعد تفجيرات نسبها حزب الله لاسرائيل استهدفت أجهزة اتصال يستخدمها عناصره. وأضاف "لا شيء، لا مغامرة إقليمية، ولا مصلحة خاصة، ولا ولاء لأي قضية مهما كانت يستحق إثارة صراع في لبنان"، مؤكدا أن فرنسا تقف إلى "جانب" اللبنانيين.





اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اللبناني

وأجرى ماكرون الخميس، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش اللبناني جوزيف عون، كما تحدّث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون "عبر عن قلقه البالغ بعد سلسلة الانفجارات التي شهدها لبنان والتي ساهمت في تصعيد خطير للتوترات في المنطقة" ودعا "جميع الأطراف إلى التحرك لتجنب الحرب".





وفي مقطع الفيديو، أسف ماكرون لسقوط "ضحايا مدنيين" جراء التفجيرات هذا الأسبوع.

وأضاف "بينما يواصل بلدكم التغلب على التحديات، لا يمكن للبنان أن يعيش في خوف من حرب وشيكة. وأقول لكم بكل وضوح، كما قلت للجميع، علينا أن نرفض هذه الكارثة"، معتبراً أن على الزعماء السياسيين اللبنانيين "أيضا العمل في هذا الاتجاه".



وتابع "أكثر من أي وقت مضى، تحتاجون في هذه اللحظة إلى رئيس يتولى قيادة البلاد في مواجهة التهديدات".

ويعاني لبنان من شلل سياسي، إذ تحول خلافات بين معسكر حزب الله الموالي لإيران وخصومه من دون انتخاب رئيس للجمهورية، والمنصب شاغر منذ أكثر من عامين.





وختم ماكرون قائلا "أعلم أنه في حالة الارتباك والحزن، يكون الأمل نادرا، وفي هذا الارتباك، وفي هذا الحزن، تقف فرنسا إلى جانبكم".



