محافظ أسوان يكشف حقيقة اكتشاف حالات كوليرا بالمحافظة (فيديو)

أكد الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن أبلغ رد على ما تردد عن وجود مياه ملوثة، هو تواجدي وسط المواطنين وشربي للمياه والشاي”.

وطمأن محافظ أسوان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، المواطنين، قائلا “الكوليرا ليس مرضا يمكن إخفاؤه، الصحة العالمية والمؤسسات الدولية تعمل في مصر.

عدد الحالات في المستشفيات يتراوح من 20 لـ 30 حالة

وأشار محافظ أسوان إلى أن عدد الحالات في المستشفيات يتراوح من 20 لـ 30 حالة، ستكون مستقرة مع بداية الأسبوع المقبل ليعود المعدل لطبيعته، مشيرا إلى أنه لا صحة بأن مياه الشرب ملوثة.

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على إلتقاط الصور التذكارية مع الشباب والفتيات المشاركين فى مسيرة الدراجات ضمن فعاليات الإحتفال بيوم السياحة العالمى ، وخلال لقاؤهم بمحافظ.

فى حضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، وناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة.

وأعرب المشاركين من كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان ، ومديرية الشباب والرياضة بإجمالى 100 شاب وفتاة عن سعادتهم للمشاركة فى هذه الفعاليات ، ليكون لهم دور فى إسعاد أهالى أسوان وزائريها فى هذه الإحتفالية الهامة ، وفى نفس السياق تم تقديم عرض لموكب 30 عربة حنطور ، والتى تزينت للمشاركة فى الإحتفال.

حيث بدأ تحركها من أمام أحد الفنادق السياحية بكورنيش النيل مروراً بمبنى ديوان عام المحافظة ، وصولاً إلى حديقة فريال .