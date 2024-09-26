الجمعة 27 سبتمبر 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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محلل سياسي: اتفاق بين أمريكا ونتنياهو على إخضاع لبنان

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

قال محمد سعيد الرز، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، إن غارات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان أظهر أنّه يجري بناءً على سيناريو اتفقت عليه أمريكا مع بنيامين نتنياهو في 4 أغسطس عندما اجتمع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في تل أبيب.

وأضاف «الرز» خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»:، أنّ الاتفاق ينص على إحداث إرباك كبير في لبنان، وهو ما تم من خلال تفجيرات أجهزة البيجر، واستخدام سياسة الأرض المحروقة التي يجرى تطبيقها الآن، وعلى ذلك الأساس سيتقرر موضوع الاجتياح البري للبنان.

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وأشار، إلى أنّ الضربات أظهرت حقيقة أخرى، وهي صرح به نتنياهو أول أمس حينما قال إن الحرب في لبنان هي البداية، وأن إسرائيل تتجه الأن إلى تشكيل شرق أوسط جديد، لافتًا، إلى أنه يجب الوقوف عند هذه الكلمات كثيرا، لأنها تفسر أمورا كثيرة تحدث في غزة والضفة الغربية ولبنان وموقف نتنياهو من جول عرية كثيرة، في ظل تحدثه عن شرق أوسط جديد.

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