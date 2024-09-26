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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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وزير التعليم: القيادة السياسية تحمل تقديرا كبيرا لقيمة ومكانة العلم والمعلم

محمد عبداللطيف، وزير
محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ منح المعلم المصري حقوقه وجعله يعيش حياة كريمة تليق برسالته قضيته وأكثر ما يعمل عليه منذ توليه المسؤولية.

وأضاف "عبد اللطيف"، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "هناك تأييد من القيادة السياسية والدولة، وهناك اهتمام بالمعلم".

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وتابع وزير التعليم: "هناك تقدير لأبعد الحدود من القيادة السياسية لقيمة ومكانة المعلم بشكل غير عادي، والفترة المقبلة ستشهد بهذا الأمر".

وحول لائحة الانضباط في المدرسة، وتأثيرها على المعلمين، قال: "المعلمون يمكنهم الحديث عن هذا الأمر، هذه لائحة تحفيز وانضباط، فنحن نحفز المجتهد من الطلاب، ومن يخطئ، فإنه سيعاقب بشكل مناسب يمكن للمدير تنفيذه داخل المدرسة".

الانفتاح على ثقافات العالم 

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ اللغة العربية هي لغة بلدنا  والتاريخ تاريخ بلدنا الذى نفتخر ونعتز به جدًا.

وأضاف : «دايما بقول لو أحنا بنربي أحسن دكتور أو مهندس ولا ينتمي الى مصر يبقي شكرًا، يبقي معملناش حاجة».

وتابع: "نعمل في ظل التغيرات الثقافية والإنترنت والانفتاح العالمي، ونحتاج إلى أن يكون أبناؤنا منفتحين على الخارج، وفي الحقيقة، نحن ننظم برامج مع هيئات دولية مثل اليونسكو واليونسيف، ونطلق برامج عشان ولادنا الثفافات الأخري وفى نفس الوقت يكونوا محتفظين بهويتهم والانتماء لبلدهم ومحافظين على دينهم، فاهمين بلدهم ودينهم كويس جدًا».

وتابع وزير التعليم: «إحنا بنأصل أن التاريخ يبقي موجودة مادة أساسية للى مبيعرفش تاريخه، وبرضه اللى عنده مشكلة فى دينه ومش عارف دينه دى مشكلة أخرى كبيرة جدًا، ولذلك أحنا بنأصل للجزئين دول بشكل علمى وعملى أكثر، وهو برنامج علمي نعمل عليه بشكل جيد جدًا والفترة المقبلة ستشهد نتائج كبيرة جدا».

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