الأهلي ينهي مرانه الختامي استعدادًا لمباراة الزمالك في السوبر الإفريقي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي على ملعب فيصل بن فهد بمنطقة الملز، في العاصمة السعودية الرياض، وذلك استعدادًا لمواجهة الزمالك.

وبدأ مران الأهلي بمحاضرة فنية من جانب مارسيل كولر المدير الفني للفريق، شرح خلالها بعض الأمور الفنية والخططية، كما طالبهم بالالتزام التام بالتعليمات الفنية من أجل تحقيق الفوز في مباراة الغد.

ثم قام اللاعبون بأداء فقرات بدنية خاصة تحت قيادة مخطط الأحمال أندريس أندويا.

ثم أجرى اللاعبون بعض التدريبات الخاصة بالكرة، فيما ركز كولر على تطبيق بعض الجمل الفنية والتكتيكية، بالإضافة لمنح اللاعبين تعليمات هامة من أجل تنفيذها خلال المران.



وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى المملكة العربية السعودية مساء الأربعاء، برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي.

وعُقد صباح اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام الأهلي في السوبر الأفريقي المقرر لها غداً الجمعة على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الفريق للزي الأسود كاملاً: "القميص الأسود والشورت الأسود"، بينما يرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللونين الأصفر والأسود.

في حين سيرتدي فريق الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما سيرتدي حارس المرمى الزي الأخضر الفاتح.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على كل الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين لملعب المملكة أرينا، بالإضافة إلى التأكيد على أنه في حالة انتهاء الوقت الأًصلي للمباراة بالتعادل سيتم الاحتكام مباشرة لركلات الترجيح.

وحضر الاجتماع الفني من جانب الزمالك كل من: عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، وعمرو أبو العز المدير الإداري، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، وعبدالله حسين إداري الفريق، ومصطفى حسين ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي النادي الأهلي ومسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.