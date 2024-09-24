الزمالك هيكسب.. عمرو أديب يوجه رسالة لتركي آل الشيخ قبل السوبر الأفريقي

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن أمنيته بفوز الزمالك على الأهلي في بطولة السوبر الإفريقي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في المملكة العربية السعودية، قائلا :"إيه المانع إن الزمالك يكسب وياخد البطولة، ومش عايزين مكسب كبير".

كل التوقعات بأن الأهلي سيكسب الزمالك ليست صحيحة

وأضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الإثنين، أن كل التوقعات بأن الأهلي سيكسب الزمالك ليست صحيحة، مشيرا إلى أن الزمالك هيكسب الأهلي في الرياض بعد كام يوم وبالتحديد يوم الجمعة".

وتابع عمرو أديب،: "كل ما ييجي ماتش أهلي وزمالك؛ تلاقي ناس كتير تقولك الأهلي هيكسب، وقولت لسيادة المستشار تركي آل شيخ في ماتش السوبر الإفريقي لازم تبقي معانا".

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي ستسافر إلى السعودية غداً الثلاثاء، استعداداً لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:



حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.

ويتواجد محمود حمدي "الونش" في القائمة المسافرة إلى السعودية لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء.

ويترأس حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي ستسافر إلى السعودية غداً الثلاثاء، استعداداً لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.