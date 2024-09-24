هبدأ من الصفر.. أحمد سعد يكشف تفاصيل سرقة مجوهراته "30 قيراط ألماظ"

كشف الفنان أحمد سعد، تفاصيل تعرضه للسرقة في إيطاليا، مؤكدا أن هذا الأمر حدث له بالفعل وسرقت منه مجوهرات ثمينة جدا.

وقال أحمد سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الاثنين: “تعرضت للسرقة في إيطاليا، وسرق مني ما يقرب من 30 قيراط ألماظ، ولم أكن أرغب في الكشف عن حادث السرقة، لكن بسمة وهبة أعلنت الخبر سريعاً”.

سأبدأ من الصفر مجدداً

وتابع أحمد سعد: “ربما أشعر بالضيق لفقدان قطع مميزة مثل أول ساعة يد اشتريتها في حياتي، أو بعض المجوهرات الباهظة”، معقبا “سأبدأ من الصفر مجدداً، أتمنى ألا يتوقف الناس عن حبهم لي حتى أعوض خسائري المادية”.

وفاجأ المطرب أحمد سعد جمهوره في حفله بالساحل الشمالي بإعلان خطوبته مجددًا على طليقته وأم بناته علياء بسيوني، ردًا على أنباء رجوعهما لبعض التي انتشرت مؤخرًا على نطاق واسع، وجاء ذلك خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأرفقه بتعليق: "باركولي أنا خطبت".

وقال أحمد سعد: "طبعًا أنا كنت متجوز من سنتين وعندي عيلين، فين بس مراتي اللي هي دلوقتي بقت خطيبتي عشان احنا اتطلقنا، بس قررنا قرار انا حبيت اقوله قدامكم، إن احنا نعمل فترة خطوبة حتى العيال تحضرها بالمرة، فين لولا هي موجودة معانا هنا سقفولنا عشان احنا بنبتدي حياة جديدة".

واحتضن أحمد سعد خطيبته علياء على المسرح موجهًا رسالة للجمهور، حيث قال: "بجد رسالة لكل الناس اللي اتطلقت يعني أو اللي لسه هتطلق، واللي بيتجوزوا يدوا نفسهم فرصة بعيد عن أي مشاكل وبعيد عن أي حاجة ويبتدوا حياة جديدة، مفيهاش اي حاجة وحشة ولا حلوة بس يبقوا مع بعض وخلاص".



أحمد سعد بعد إعلان خطوبته: هعمل فرح هنا في مراسي كمان 3 سنين

واختتم حديثه بقوله: "هعمل فرح هنا في مراسي وهعزمكم كلكم فيه بس كمان 3 سنين كده"، ثم غنى لها مقطع من أغنيته الشهيرة "عليكي عيون" وقَبلها على المسرح أمام الجمهور.



وكان المطرب أحمد سعد نشر رسالة غزل رومانسية دون الإشارة لشخص معين، ما فسره متابعيه على أنها أول تعليق منه لزوجته علياء بسيوني بعد رجوعهما عقب مرور عام على الطلاق.



أحمد سعد بعد رجوعه لطليقته علياء بسيوني: دي بنت ناس وتختلف عن كل الناس

وكتب أحمد سعد: "دي بنت ناس وتختلف عن كل الناس"، وذلك خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

رجوع أحمد سعد وعلياء بسيوني بعد عام من الإنفصال

وكانت علياء بسيوني أثارت شكوك وحيرة الجمهور حول رجوعها إلى طليقها المطرب أحمد سعد، وذلك بعدما هنئته برسالة حب رومانسية بمناسبة عيد ميلاده، وذلك خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".