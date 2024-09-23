المنتج بلال صبري يكشف حقيقة مشهد خيانة رانيا يوسف لزوجها مع كلب

كشف المنتج بلال صبري، حقيقة منع الرقابة عرض فيلمه الجديد «أوراق التاروت» بدور العرض السينمائي بسبب مشهد خيانة بطلة العمل الفنانة رانيا يوسف مع كلب ضمن أحداث الفيلم.

وأوضح المنتج بلال صبري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج تفاصيل المذاع عبر قناة صدى البلد 2، أن فيلم «أوراق التاروت» حصل على موافقة الرقابة بإنتاجه وعرضه في السينمات منذ عام ونصف، مشيرًا إلى أن صحفي تسبب في تلك الشائعات التي أحدثت حالة من الجدل على السوشيال ميديا.

وأكد منتج فيلم «اوراق التاروت»، على أن الفيلم سيعرض في موسم أفلام رأس السنة بدور العرض السينمائي، متسائلاً :«هل معقول في منتج أنتج أفلام كتيرة يعمل مشهد زي المشهد ده، أنا تعبت وبقالي أسبوع مش بعرف أنام ومش عاوز أتكلم في حاجه زي دي، هو كل الموضوع أن في 3 حيوانات بالعمل كلب وقطة وبغبان».

وأضاف بلال صبري، أنه فوجئ بهذه الأخبار عن مشهد خيانة مع كلب، مشيرًا إلى أن الرقابة اعترضت على اسم الفيلم حيث قمنا بتغييره من «التاروت لـ أوراق التاروت»، وحصلنا على التصريح، ونناقش من خلاله سلبيات ما يتعرض فيه الأطفال من تحرش، ونوضح أن القانون يعاقب على ذلك.

وأوضح بلال صبري حقيقة المشهد المثير للجدل لـ رانيا يوسف قائلاً: «رانيا مربية كلب في البيت وجوزها كان بيخونها قالتاله خلي بالك الكلاب أوفي من البشر ونزلت الكلمة دي من سنة على صفحتها والكلمة بتتقال عادي .. ولا يمكن أن تقدم رانيا يوسف مشهد تخون فيه زوجها مع كلبها، كون لديها أطفال وهذا الكلام غير صحيح وسأتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي تلك الشائعات لأنها تضر بالفيلم وأبطاله».

