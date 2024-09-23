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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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تفاصيل مشاركة كيت ونسلت في فيلم وثائقي عن جرائم إسرائيل بغزة

الفنانة العالمية
الفنانة العالمية كيت ونسلت

كشف الإعلامي أحمد المسلماني، عن مشاركة  الفنانة العالمية كيت ونسلت  ببطولة فيلم وثائقي عن الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بغزة في 2021.

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ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 41,431 شهيدا و95,818 مصابا

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وقال المسلماني في برنامجه " الطبعة الأولى" المذاع على فضائية "الحياة":" كيت ونسلت تحدثت في الفيلم الوثائقي عن أطفال غزة الشهداء".

وتابع:"هناك حملة صهيونية كبيرة جدا ضد مخرج الفيلم الوثائقي والفنانة كيت ونسلت، لكنها لم تهتز وصمدت ضد الحملة الصهوينية وأكدت أنها لابد أن تقوم بشيء للتفرقة بين الحق والباطل فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ".

وأردف أحمد المسلماني:" أطفال غزة لم يكن لهم صوت يصل للمجتمع الدولي وقررت كيت ونسلت أن تكون صوت هؤلاء الأطفال".

 ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,431

وكشفت مصادر طبية، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,431، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من  أكتوبر الماضي،  وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".


وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 95,818 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.


وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 40 شهيدا، و58 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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