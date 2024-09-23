أحمد موسى: الإخوان وراء شائعة تلوث مياه النيل في أسوان (فيديو)

استنكر الإعلامي أحمد موسى، الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا والمقاطع الصوتية التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحذر من مياه النيل وتشير إلى تلوثها وتسببها في حالات النزلات المعوية التي انتشرت في أسوان مؤخرًا.

وأكد أحمد موسىخلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الاثنين، أن جماعة الإخوان وراء هذه الشائعات التي انتشرت مؤخرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

وأضاف أحمد موسى: “مياه النيل هي الأمان بتاعتنا والشعب المصري يعيش عليها، والله مياه الحنفية في منتهى النظافة وآمنة تمامًا، لدينا محطات للمياه على أعلى مستوى في مصر حاليا”.

وتابع:"امبارح قرأت أرقام لناس يتكلموا على مواقع التواصل الاجتماعي وشوفنا شائعات ورسائل صوتية لأننا بنتكلم على صحة الناس وده بيخلينا ندور على إزاي لازم نحارب الشائعات واللي عمل كده لازم يحاسب بالقانون".

تحدث الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، عن أزمة حالات النزلات المعوية في محافظة أسوان، موضحًا أن هناك انخفاضا في عدد الحالات تم ملاحظتها من خلال أجهزة الرصد بوزارة الصحة خلال يومين.

حالات النزلات المعوية في محافظة أسوان



وأشار في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقب جولته في عدد من مستشفيات محافظة أسوان، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن فترة حضانة الميكروب في المعدة يأخذ مدة تتراوح بين 3 و5 أيام، متوقعًا انحصار الحالات المصابة بشكل كامل خلال أسبوع.

وأوضح أن محافظة أسوان تضم 116 قرية و77 نجع، وهي محافظة ليست صغيرة، وبالتالي فإن عدد الحالات التي يتم التحدث عنها بالنسبة لحجم هذه المحافظة تعتبر بسيطة للغاية ولكنها لها كافو الرعاية والاهتمام على كل مستويات الدولة، مؤكدًا أن الإجراءات التي جرى اتباعها منذ تلقي البلاغ الأول يوم 16 سبتمبر بدأت يوم 17 سبتمبر، من خلال تشكيل لجنة من إدارة الطب الوقائي والترصد البيئي بوزارة الصحة برئاسة نائب الوزير.