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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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إبراهيم عيسى: موقف محافظ أسوان بشرب المياه إيجابي ومحترم

محافظ أسوان
محافظ أسوان

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على موقف محافظ أسوان بشرب المياه، موضحًا أن رسالة إيجابية وموقف محترم وإيجابي وبه قدرة وجراءة لمحاولة لطمأنه وإظهار الوضع أنه مطمئن ولا داعي للفزع.

 

ونوه "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأن موقف محافظ أسوان بشرب المياه رسالة إيجابية بأن الوضع مطمئنا في هذا الأمر، مؤكدًا أن المحافظ تعامل بجرأة شديدة في أزمة الحالات المرضية، موضحًا أن وزير الصحة اليوم في أسوان تحدث في العديد من الأمور وقدم شرح واف عن أزمة الحالات المرضية في أسوان.

 

وتابع: "القطع أننا لسنا أمام وباء أو كوليرا.. الدولة مش هتطلع تقول أن مفيش كوليرا وفي كوليرا.. الحكومة مش هتعمل الأزمة بجرم عدم إظهار الأمر بوضوح".

 

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