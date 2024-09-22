أعلى محور سمالوط.. بالأسماء إصابة 14 شخصا في حادث سيارة ربع نقل

شهد محور سمالوط بطريق "السبخة"، حادث انقلاب سيارة ربع نقل، أسفر عن إصابة 14 شخصا بإصابات متفرقة في الجسد وجاري تلقيهم العلاج وتحرير المحضر.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت اخطارا من غرفة العمليات يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل تحمل لوحات رقم " 5137" " ن أ س "، وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخص وهم:

زينب ممدوح عبد الغنى 38 سنة سعاد جابر سامى 35 سنة سليم عاشور راضى 18 سنة زينب محمد على 23سنة محمد صابر خلف 23 سنة غالية سعد عبد العظيم 40 سنة منه عيد جابر 42 سنة ايمان محمد على 21 سنة نورا جابر ابو الدسوقى 25 سنة حبيبة عيد نادى 42 سنة نجلاء مغنى كامل 30 سنة غادة محمد على، 45 سنة فرحة جمال السيد 18 سنة محمد سعد صلاح

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وأفادت التحريات الأولية أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث وجميع المصابين مقيمين بقرية برطباط بمركز مغاغة، شمال المنيا.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصى، لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتحقيقات.