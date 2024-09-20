مصرع وإصابة شخصين في حادث دراجتين ناريتين بالفيوم

لقي شخص بالفيوم مصرعه متأثراً بجراحه وأصيب أخر بعدما دهسه شابين متهورين كان يتسابقا بدراجتيهما الناريتين بأحد الأحياء الشعبية بمدينة الفيوم، وعلى الفور تم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كان مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان الفيوم بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً من الأهالي بمصرع شخص وإصابة آخر في حادث دهس دراجة نارية عند داخلة أبو عش بناحية حي الصوفى دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن و سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين أن شابين متهورين كانا يقودا دراجتين ناريتين "موتوسيكل" بهدف السباق وأثناء مرور شخص أربعيني دهسته إحدى الدراجتين التي كانت مسرعة لتنهي بذلك حياته متأثراً بجراحه كما أصيب قائد الدراجة وحالته خطرة وفر السائق الأخر هارباً.

نقلت سيارة الإسعاف الجثة والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي امرت بضبط قائد الدراجة الهارب كما أمرت بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثة ودفنها عق الانتهاء من الكشف الطبى وتولت التحقيق.

حادث اخر

وفى وقت سابق تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالفيوم من السيطرة علي حريق شب بمنزل بقرية العزب بسبب إنفجار إسطوانة بوتاجاز، دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق، بمنزل بقرية العزب، بسبب إنفجار إسطوانة بوتاحاز، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف الي مكان الحريق، وتبين نشوب النيران بمنزل مكون من 3 طوابق، وتم إخماد الحريق، والسيطرة علي النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة، ولم يسفر عن وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.