بالأسماء.. مصرع وإصابة 13 شخصا في حادث تصادم أعلى طريق قنا سفاجا

طريق قنا سفاجا خلال الساعات الماضية حادث تصادم سيارتين ميكروباص أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخصين في حادث تصادم سيارتين بطريق قنا سفاجا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثتين والمصابين للمستشفى.



وكشفت المعاينة الأولية مصرع أسماء جمال فايد،32 عاما، من مدينة إسنا وصلت جثة هامدة الي المستشفى، فتحية جمال فؤاد 33 عام.

وإصابة كلًا من:

فارس حسانين قناوي، 29 عاما، من إسنا، مصاب باشتباه فى كسر فى الساق اليمني. يوسف جرجس داوود، 24 عاما، مصاب بكدمات فى الساق اليمني جروح، وسحجات محمد حسن بسطاوي يوسف 24 عاما، من اسنا، مصاب باشتباه فى ارتجاج فى المخ وقطع أسفل الدقن 3سم، واشتباه فى كسر فى الأنف. والطفلة تاليا وائل أحمد، 3 سنوات، سحجات فى الوجه مكة وائل أحمد 5سنوات فى غيبوبة تامة. ويارا وائل أحمد 8 سنوات، فى غيبوبة، جميعهم من أسرة واحدة. على أحمد حسن 42 عاما، اشتباه فى كسر بالفقرات وكسر بالساق اليمني أحمد حسن 38 عاما، من العضايمة من اسنا، بكدمات فى الصدر وجروح وسحجات فى الحاجب أسماء عياد 27 عاما، من الأقصر باشتباه بكسر فى الكتف الأيمن. محمد مرعزي أحمد 37 عاما من الضبعية بالأقصر، مصاب باشتباه بالكتف الأيمن وجروح وسحجات وكدمات بالصدر مصطفي علي محمد 27 عاما، من إسنا، اشتباه فى كسر فى الذراع الأيسر وكدمات وسحجات.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثتين والمصابين للمستشفى.