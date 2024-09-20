إصابة شخصين في حادث مروري بالفيوم

أصيب شخصان أحدهم بحاله حرجه ،إثر اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية " تروسكل " بطريق قرية كفر محفوظ طاميه الزراعي باتجاه مركز طاميه بالفيوم ، وتم نقل مصاب الي مستشفي الفيوم العام لخطورة حالته ، والاخر الي مستشفي طاميه المركزي ، وتحرر محضر بالواقعة. وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقي مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور قسم شرطة طاميه بورود اشارة من غرفة عمليات شرطه النجدة تفيد بتلقيها بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجه نارية " تروسكل" بطريق قرية كفر محفوظ طاميه الزراعي ووجود مصابين .

وعلي الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعه وتبين حدوث التصادم نتيجه السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانها السيطره على السيارة والدرجة فاصطداما ببعضهما وتسبب في اصابه شخصان .وتم نقل مصاب الي مستشفي طاميه المركزي ، ومصاب الي مستشفي الفيوم العام لخطورة حالته .

وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بندب المهندس الفنى لبيان اسباب الحادث وتولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق اليوم لقي شخص بالفيوم مصرعه متأثراً بجراحه وأصيب أخر بعدما دهسه شابين متهورين كان يتسابقا بدراجتيهما الناريتين بأحد الاحياء الشعبية بمدينة الفيوم وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان الفيوم بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً من الأهالي بمصرع شخص وإصابة آخر في حادث دهس دراجة نارية عند داخلة أبو عش بناحية حي الصوفى دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن و سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين أن شابين متهورين كانا يقودا دراجتين ناريتين "موتوسيكل" بهدف السباق وأثناء مرور شخص أربعيني دهسته إحدى الدراجتين التي كانت مسرعة لتنهي بذلك حياته متأثراً بجراحه كما أصيب قائد الدراجة وحالته خطرة وفر السائق الأخر هارباً.

نقلت سيارة الإسعاف الجثة والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي امرت بضبط قائد الدراجة الهارب كما أمرت بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثة ودفنها عق الانتهاء من الكشف الطبى وتولت التحقيق.