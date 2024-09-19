أعلى طريق مطروح.. إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي

شهد طريق مطروح - الإسكندرية الساحلى، أمام نقطة إسعاف الضبعة فى الاتجاه إلى الإسكندرية، حادث انقلاب سيارة ملاكى أسفر عن إصابة 7 أشخاص من أسرة وأحدة، من محافظة الإسكندرية، بإصابات متنوعة، وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى الضبعة المركزي.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا بوقوع حادث أعلى طريق مطروح - الإسكندرية الساحلى، أمام نقطة إسعاف الضبعة فى الاتجاه إلى الإسكندرية وعى الفور شاركت نقطة إسعاف الضبعة في إسعاف المصابين وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، فور ورود البلاغ، للمشاركة فى إخلاء المصابين إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث من على الطريق وتسيير حركة المرور.



استقبل مستشفى الضبعة المركزى، المصابين فى الحادث وهم:

أحمد عبد العال عطية " 57 سنة " من الإسكندرية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم مؤمن أحمد عبد الهادى " 22 سنة " من الإسكندرية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم أمانى أحمد عبد العال عطية " 22 سنة " من الإسكندرية، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه PC أشرقت أحمد عبد العال عطية " 22 سنة " من الإسكندرية، اشتياه كسربالعمود الفقرى واشتباه كسر بالفخذ الأيمن يوسف مؤمن أحمد "5 سنوات" الإسكندرية، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم فريدة أحمد محمود عبداللطيف "5 سنة " الإسكندرية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم فيروز أحمد محمود عبد اللطيف "3 سنوات" من الإسكندرية مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم

وتم تقديم الإسعافات والعلاج اللازم للمصابين.