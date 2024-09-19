حادث مروع في ليدو دي كامايوري| مصرع فتاتين ألمانيتين وإصابة 5 آخرين

شهدت منطقة ليدو دي كامايوري في فيرسيليا حادثًا مروعًا أسفر عن وفاة فتاتين ألمانيتين وإصابة خمسة أشخاص آخرين بجروح خطيرة، بعدما صدمتهم سيارة مرسيدس مسرعة.

وفقًا للتقارير الأولية، كانت السائقة، وهي امرأة تبلغ من العمر 44 عامًا من أصل برازيلي، قد تجاهلت إشارة المرور الحمراء عند التقاطع بين شارع إيتاليكا وشارع روما، مما أدى إلى الاصطدام بالضحايا.

الجدير بالذكر أن الفتاتين المتوفيتين كانتا سائحتين من مواليد 2005 و2006، حيث لقيا مصرعهما على الفور، بينما أصيب آخرون بجروح بالغة، بينهم امرأة تبلغ من العمر 60 عامًا تم نقلها جواً إلى مستشفى سيزانيلو في بيزا.

وقد توزعت بقية المصابين بين مستشفيات ماسا وفيرسيليا لتلقي العلاج.

بحسب ما أوضحته الشرطة، توقفت السيارة بعد اصطدامها بسيارتين أخريين، وتم نقل السائقة إلى المستشفى لإجراء فحوصات السموم لتحديد ما إذا كانت تحت تأثير الكحول أو المخدرات وقت الحادث. شاركت العديد من سيارات الإسعاف وفرق الإطفاء في عملية الإنقاذ، بالإضافة إلى شرطة المرور التي أغلقت المنطقة للتحقيق في ملابسات الحادث.

رئيس البلدية: "السرعة الجنونية سبب المأساة" علق مارسيلو بييروتشي، عمدة كامايور، قائلاً: "إنها حادثة مأساوية هزت مجتمعنا بالكامل. السرعة الجنونية على طريق فيا إيتاليكا تسببت في مقتل فتاتين وتضرر العديد من السيارات".

وأكد أن البلدية قدمت الدعم الكامل لشرطة المرور في فياريجيو التي تتولى التحقيقات، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من السرعات المفرطة في المنطقة لمنع تكرار مثل هذه الكوارث.