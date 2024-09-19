عاجل
غارة صهيونية تستهدف منزل عائلة أبو غرقود وسط قطاع غزة
الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

تفاصيل جلسة لوران بلان مع لاعبي الاتحاد قبل مباراة الهلال

بوابة الوفد الإلكترونية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، تدريباته الجماعية، استعداداً لمباراة الفريق القادمة أمام نادي الهلال، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن للمحترفين، والتي تقام مساء يوم السبت المقبل.
 

txt

خالد الغندور: الونش يتمسك بالسفر إلى ألمانيا قبل خوض التدريبات الجماعية

 

وعقد المدرب الفرنسي لوران بلان المدير الفني لنادي الاتحاد، جلسة خاصة مع اللاعبين، وذلك من أجل التأكيد على مباراة الفريق القادمة أمام نادي الهلال في مسابقة دوري روشن للمحترفين.

وبدأ المران بتدريبات بدنية من جانب المدرب الفرنسي لوران بلان، مع التأكيد على رفع اللياقة البدنية للاعبين، وسط تنافس من جانب اللاعبين خلال المران، للحصول على ثقة المدرب.
وحرص المدرب الفرنسي لوران بلان المدير الفني لنادي الاتحاد، على خوض اللاعبين تدريبات تكتيكية، وذلك من أجل تطبيقها خلال مباراة الفريق القادمة أمام نادي الهلال مساء السبت.
وأنهي المدرب الفرنسي لوران بلان تدريبات الاتحاد، بمناورة في وسط الملعب، بين الفريقين، وسط جاهزية من جانب لاعبي العميد لمباراة الفريق القادمة بشكل كامل. 

الجريدة الورقية