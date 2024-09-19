خالد الغندور: الونش يتمسك بالسفر إلى ألمانيا قبل خوض التدريبات الجماعية



قال الإعلامى خالد الغندور إن محمود حمدى الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك يتمسك بالسفر إلى ألمانيا للإطمئنان على إصابته مع الطيب المعالج لحالته قبل العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق.

أضاف خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:" محمود الونش قبل إصابة الصليبى الأولى والثانية كان الأفضل في مصر،وغيابه أثر بشكل قوى على دفاع القلعة البيضاء،اللاعب أجري أخر عملية في فبراير الماضي وقلقان يرجع للتدريبات الجماعية وعايز يسافر ألمانيا يتابع حالته".

وواصل الغندور:" الزمالك شايف الموضوع مرهق مادياً،أنه اللاعب يسافر ألمانيا،رغم اكتمال شفائه،وربما رجل أعمال يتحمل تكلفة سفر اللاعب،إلى ألمانيا للإطمئنان على حالته".